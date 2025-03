Kissinger SC: Landesliga-Herren verpassen Sieg in Thannhausen

Beim Tabellenschlusslicht TSG Thannhausen wollten die Tischtennis-Herren des Kissinger SC in der Landesliga Westsüdwest weitere Punkte im Abstiegskampf einfahren. Allerdings konnten die Gastgeber erstmals in der Rückrunde ihre etatmäßige Nummer eins einsetzen, was dieses Unterfangen deutlich schwieriger machte. Der Auftakt mit zwei Doppelsiegen von Koslowsky/Lindenmayer und Kienle/Beer war vielversprechend. In der ersten Einzelrunde kamen Punkte von Max Koslowsky und Fabian Lindenmayer zum 4:2-Zwischenstand dazu.

In Durchgang zwei machte Koslowsky im heiß umkämpften Spiel der beiden „Einser“ den Punkt zum 5:2 klar, doch schafften es Patrick Kienle, Fabian Lindenmayer und Max Beer in teils dramatischen Fünfsatzmatches nicht, den erlösenden Siegpunkt zu markieren. So stand am Ende ein 5:5-Unentschieden, bei dem man im Kissinger Lager nicht weiß, was es schlussendlich wert ist. Nächsten Samstag geht’s zu einer „Mission impossible“ zum bärenstarken Tabellenführer TSV Aichach.

Die Herren III empfingen den TSV Merching zum Nachbarschaftsduell in der Mehrzweckhalle. Durch Doppelsiege von Lippenberger/Riemer und Hoksch/Kranzfelder gingen die Hausherren in Führung, die David Hoksch mit einem klaren Dreisatzsieg ausbaute. Jens Lippenberger unterlag in fünf Sätzen, aber Andreas Riemer und Korbinian Kranzfelder stellten ungefährdet auf 5:1. Hoksch markierte den Siegpunkt während Lippenberger erneut nicht gewinnen konnte. Im Endspurt machten Riemer und Kranzfelder den klaren 8:2-Sieg perfekt. Mit 27:3 Punkten bleibt die Herren III Tabellenführer der Bezirksklasse A, Gruppe 1. Sie müssen nun zum starken SSV Bobingen reisen. (hj)