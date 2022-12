Tischtennis

vor 54 Min.

Krimi am Doppelspieltag: Kissinger Männer holen einen Punkt in Landesliga

Plus Die Tischtennisspieler des Kissinger SC beenden die Vorrunde in der Landesliga als Sechster. Der Aufsteiger holt am Doppelspieltag zumindest einen Punkt.

Artikel anhören Shape

Gleich zwei Spiele standen für die erste Männermannschaft der Kissinger Tischtennisspieler auf dem Programm. Dabei gab es nur einen Punkt in der Landesliga.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .