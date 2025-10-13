KSC bewältigt Mammutprogramm

Die Herren I hatten in der BOL den TV Dillingen zu Gast. Max Koslowsky, Patrick Kienle, Fabian Lindenmayer und Peter Fuchs spielten toll auf und siegten deutlich mit 8:2. Mit 6:0 Punkten steht das Quartett auf Rang zwei der Tabelle. Wesentlich spannender verlief es für die „Zweite“ beim TSV Gersthofen. Nach zwei Doppelsiegen von Oswald/Weiser und Gräbner/Hoksch stellten die Gersthofer mit drei Einzelsiegen auf 2:3. Lediglich David Hoksch glich mit seinem Sieg aus. Die zweite Einzelrunde lief dann völlig anders. Thomas Gräbner und Daniel Oswald brachten ihr Team 5:3 in Führung doch Hoksch musste den Anschlusspunkt zulassen. Daniel Weiser lag im letzten Spiel zwar mit 0:2 Sätzen zurück, aber mit einer famosen Leistung gewann er die weiteren drei Sätze zum umjubelten Siegpunkt. Mit diesem tollen Erfolg haben die Herren II nun 5:3 Punkte und rangieren im Klassement auf Rang drei.

Die „Dritte“ hatte gleich zwei Begegnungen zu bestreiten. Zuerst musst sie zum Post SV Augsburg V reisen. Andreas Riemer, Jens Lippenberger, Korbinian Kranzfelder und Gerald Spengler hatten nicht viel zu bestellen. Spengler und Kranzfelder machten die beiden Kissinger Punkte bei der klaren 2:8-Niederlage. Anschließend empfing das Team die TSG Hochzoll III, dieses Mal wieder mit Peter Fuchs. So konnten Fuchs/Lippenberger gleich im Doppel punkten, während Riemer/Kranzfelder hauchdünn (13:15) im fünften Satz unterlagen. In der ersten Einzelrunde punkteten Riemer und Kranzfelder zum 3:3-Zwischenstand. In der zweiten Einzelrunde lief es optimal für den KSC, denn Fuchs, Lippenberger, Riemer und Kranzfelder gewannen und sicherten den 7:3-Erfolg. Die Mannschaft verlässt dadurch erstmals die Abstiegszone.

Im ersten Saisonspiel feiert die Herren IV gegen den TTC Friedberg II einen deutlichen 8:2-Sieg. Gerald Spengler, Günter Schnepp, Hans Albrecht und Ersatzmann Horst Geisler konnten fünf der zehn Partien im fünften Satz für den KSC entscheiden. Lediglich Schnepp, der aus einer Verletzung kommt, musste seine beiden Spiele abgeben.

Ausgeglichen bilanzierte die Herren V in der Bezirksklasse A, Gruppe 1. Zuerst machte der FSV Wehringen seine Aufwartung in der Kissinger MZH. Pemsl/Geisler gewannen ihr Doppel, während Steininger/Braitmayer unterlagen. In den Einzeln gewannen Horst Geisler und Peter Pemsl beide Spiele und Christoph Braitmayer steuert mit seinem Sieg in der letzten Begegnung den wichtigen Punkt zum 6:4-Erfolg bei.

Zur zweiten Partie beim SSV Bobingen musste man auf den verletzten Peter Pemsl verzichten. Diesmal konnten Steininger/Braitmayer das Doppel gewinnen, während Geisler/Weber unterlagen. In den Einzeln kamen dann noch Punkte von Geisler und Braitmayer sowie ein überraschender Punkt von Ersatzmann Sascha Weber hinzu. Allerdings reichte das nicht mehr und man unterlag knapp mit 4:6.

Nachdem die zweite KSC-Vertretung im Schwaben-Pokal eine Runde weiter ist, wollte auch die erste mit Marina Lindner, Patrick Kienle und Daniel Weiser nicht nachstehen. Gegen den Polizei SV Königsbrunn gewann das Trio klar mit 6:1, wobei nur Lindner ihr Einzel abgeben musste. Damit ist der KSC mit zwei Teams in der 2. Pokal-Runde vertreten.

Einen 10:0-Kantersieg errang die zweite Jugend gegen den TSV Kühbach IV. Ben Kratzer, Aurelio Felgenhauer, Lucas Däbler und der zum ersten Mal eingesetzte Anton Lim gaben sich keine Blöße und gewannen alle Spiele. (hj)