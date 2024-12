KSC-Tischtennis-Abteilung zeigt sich zufrieden mit der Vorrunde

Ohne Niederlage in das neue Jahr: Die Mannschaften des Kissinger SC konnten zum Abschluss der Vorrunde noch einmal punkten. Die Herren III fertigten Tabellenschlusslicht TT Augsburg SG in der Aufstellung mit Jens Lippenberger, David Hoksch, Andreas Riemer und Korbinian Kranzfelder klar mit 10:0 ab und bleiben in der Bezirksklasse A, Gruppe 1 mit 17:1 Punkten auf Rang eins.

Mit dem FC Haunstetten empfing die Herren V einen starken Gegner in der Mehrzweckhalle. Dem Doppelsieg von Grübl/Steininger folgte eine Niederlage von Albrecht/Braitmayer. Hans Albrecht, Gerhard Grübl und Uli Steininger stellten bei einer Niederlage von Christoph Braitmayer auf 4:2 für die Hausherren. Grübl und Steininger machten in der zweiten, heiß umkämpften Einzelrunde die notwendigen Punkte zum knappen 6:4-Sieg. Mit 16:2 Punkten bleibt auch die „Fünfte“ mit 16:2 Punkten auf Rang eins der Bezirksklasse B, Gruppe 2.

Bedingt durch einen kurzfristigen, krankheitsbedingten Ausfall konnte der Mannschaftsführer der Herren VI Christoph Braitmayer nur noch mit Piotr Kröner und Neuzugang Christian Pluschke beim TSV Königsbrunn VIII antreten. Doch die Kissinger schlugen sich bravourös. Nach zwei Doppelniederlagen holten Braitmayer (2), Kröner (2) und Pluschke fünf Siege zum umjubelten Unentschieden. Mit 8:10 Punkten rangiert das Team nach der Vorrunde auf dem sechsten Rang in der Bezirksklasse C, Gruppe 2.

Nach der Vorrunde 2024/2025 sind insgesamt drei KSC-TT-Mannschaften Herbstmeister (Herren II, III und V), das Landesligateam hat mit Rang acht gute Chancen auf den Klassenerhalt. Mit jeweils Rang sechs sind auch die Herren IV und VI im Soll. Einziger Wermutstropfen ist das Jugendteam, das nach dem Aufstieg gleich wieder absteigen muss. (hj)