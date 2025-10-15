Moni Stock gewinnt Stadtmeisterschaft in Friedberg

Es ging hoch her in der Sporthalle der Grundschule Süd. An neun Tischen wurden die Stadtmeister und Klassensieger 2025 ermittelt. Es gab spannende Spiele in allen Bereichen, aber die größte Aufmerksamkeit zog die A-Klasse auf sich, in der die Stadtmeistertitel vergeben wurden. Hier qualifizierten sich mit Rainer Hoksch (TTC), Michael Frank (TTC), Mario Czogalla (TSG Hochzoll) und Thomas Steinhardt (BC Rinnenthal) die Besten der Gruppen für die Endrunde.

Im Halbfinale trafen der Titelverteidiger Hoksch und Steinhardt aufeinander, das Steinhardt nach fünf hart umkämpften Sätzen für sich entschied. Damit war klar, dass es einen neuen Stadtmeister geben wird. Im Endspiel wartete dann Czogalla, der in der Bezirksoberliga bei der TSG Hochzoll im Einsatz ist und somit als höherklassiger Spieler Favorit für den Stadtmeistertitel war. Czogalla wurde seiner Favoritenrolle gerecht und sicherte sich mit 11:6 im entscheidenden fünften Satz den Stadtmeistertitel.

Moni Stock wird Stadtmeisterin bei den Damen

Spannend ging es auch in der Doppelkonkurrenz zu. Hier konnten sich in einem reinen TTC-Endspiel das Duo Hoksch/Frank gegen Uwe Schaarschmidt und Henry Atzkern mit 3:0 durchsetzen und somit den Titel verteidigen. Die B-Klasse, die Damen- und die Hobby-Konkurrenz wurde aufgrund der geringen Teilnehmerzahl im Modus „Jeder gegen jeden“ ausgetragen. Mit Gabi Hoksch und Moni Stock (beide TTC) waren auch zwei Damen am Start, sie konnten sich oft erfolgreich gegen die Herren behaupten.

Mario Czogalla (links) sicherte sich bei den Herren den Stadtmeistertitel (rechts Doppel-Gewinner Michael Frank und Rainer Hoksch). Foto: Klaus Scheller

Klassensieger bei den Herren B wurde Roland Kraus (TTC) vor Roman Sowa (BC Rinnenthal) und Werner Straßinger (TTC). Im Doppel hatten Moni Stock und Gabi Hoksch gegen Roland Kraus und Werner Straßinger die Nase vorn. Stadtmeisterin bei den Damen wurde Moni Stock. Die Hobby-Klasse gewann Christian Clauditz vor Peter Fabian. In der Mixed-Konkurrenz siegte das Mutter/Sohn-Duo Gabi und David Hoksch in einem packenden Match hauchdünn mit 14:12 im fünften Satz gegen Michael Frank und Moni Stock. (AZ)