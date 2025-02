TTC Friedberg bleibt oben dran

Mit einem 7:3-Erfolg gegen TV Mering und dem harterkämpften 6:4-Sieg gegen den Spitzenreiter Kissinger SC III bleibt die erste Tischtennis-Mannschaft des TTC Friedberg weiter gut im Rennen um die Meisterschaft in der Bezirksklasse A.

Vor allem das Match gegen den Kissinger SC III war von großer Bedeutung, da der TTC Friedberg bei einem Sieg bis auf einem Punkt zur Spitze aufschließen konnte. Spannung war also angesagt.

Nach den Doppeln stand es 1:1. Roland Kriesche/Detlef Becker mussten sich trotz einer 2:0-Satzführung noch geschlagen geben, doch Rainer Hoksch und Michael Frank glichen durch einen 3:0-Sieg umgehend aus. Beide konnten anschließend auch in ihren Einzeln voll überzeugen und siegten jeweils mit 3:1. Diese Führung hielt jedoch nicht lange, denn sowohl Roland Kriesche als auch Detlef Becker unterlagen. Beim Stand von 3:3 kam es zum Vater/Sohn-Duell, Rainer gegen David Hoksch, das der Vater, wie schon in der Vorrunde für sich entschied. Auch Frank war erneut erfolgreich. Becker musste sich anschließend geschlagen geben, sodass beim Stand von 5:4 das letzte Spiel zwischen Kriesche und Riemer über Sieg oder Remis entscheiden musste. In einem wahren Tischtenniskrimi und einem 12:10 im fünften Satz entschied Kriesche das Match für sich und brachte seinem Gegner gleichzeitig die erste Saisonniederlage bei. Mit dem Endergebnis von 6:4 ist gleichzeitig auch die Revanche für die einzige Vorrundenniederlage in Kissing geglückt.

Gleichzeitig fand die Partie von TTC IV gegen BC Rinnenthal II in der Sporthalle der Grundschule Süd statt. Mit dem 9:1-Sieg konnte der TTC Friedberg, der mit Timur Sinmaz, Tobias Meier, Gabi Hoksch und Monika Stock antrat, die Tabellenspitze und 23:1 Punkten sichern. Ebenfalls erfolgreich war die Mannschaft TTC V mit einem 6:4 gegen den TSV 1871 Augsburg II. SV Ried IV und TTC VI trennten sich 5:5. (goge)