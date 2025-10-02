Horn hofft trotz Stätzlings Stärke auf frühere Tore

So richtig freuen kann sich Stätzlings Trainer Loris Horn über die große Stärke seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen nicht. Vier seiner jüngsten sechs Treffer erzielte der FCS in der Schlussviertelstunde. Horn freut sich natürlich über die Tore, er sagt aber auch: „Wir würden uns wünschen, dass wir mal ein frühes Tor erzielen und schon in der ersten Halbzeit die Tore schießen.“

In den jüngsten Spielen bewies Stätzling immer wieder Comeback-Qualitäten und schlug mehrmals ganz spät zu. Beim SV Cosmos Aystetten traf Endrit Ahmeti in der Nachspielzeit zum 1:1 - eine Woche später tat es ihm Mert Sert beim 2:0 gegen den FC Ehekirchen gleich. Gegen den TSV Jetzendorf kamen die Stätzlinger zuletzt zweimal nach einem Rückstand zurück, drei Minuten vor Schluss traf Markus Böck zum 2:2.

Warum Spitzenmannschaften dem FC Stätzling liegen

„Das ist das, was uns aktuell ausmacht“, betont Horn. „Wir glauben immer bis zum Schluss dran und spielen so lange weiter, bis es klappt.“ Viele würden von Glück sprechen, wenn eine Mannschaft wie aktuell seine spät trifft. Horn sagt: „Ich denke nicht, dass das Glück ist. Wir erarbeiten uns das.“ Die Belohnung für den Aufsteiger: acht Punkte aus vier Spielen, ein kleiner Höhenflug. „Ich denke, wir sind angekommen“, sagt Horn. „Jeder hat verstanden, worauf es ankommt.“ Ein weiterer Grund: Die Mannschaft ist anders als zu Beginn der Saison, als sich die kurze Vorbereitung rächte, fit.

Am Sonntag (15 Uhr) ist der FC Stätzling beim VfB Durach zu Gast. Die Oberallgäuer liegen aktuell auf Platz drei, punktgleich mit dem Zweiten Jetzendorf. Das nächste Topteam also – was Horn allerdings gelegen kommt. „Wir spielen lieber gegen Mannschaften, die das Spiel machen wollen“, sagt Horn. „Da tun wir uns leichter, können uns in unsere Aufsteigerrolle zurückziehen. Wir müssen nicht – aber wir können.“

Für Paul Iffarth kommt das Spiel in Durach noch zu früh, auch Koray Can steht genauso wie die Sautter-Brücker Tim und Nick nicht zur Verfügung.