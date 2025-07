Trainerlob für Mering und Merching

Der Auftakt zur Fußballsaison 2025/26 rückt näher. Während die Bezirksligisten schon länger in der Vorbereitung schwitzen, steigen nun auch die Teams auf Kreisebene ein. Die Testspiele im Überblick.

Ein „sehr, sehr gutes Spiel“ bescheinigt Spielertrainer Thilo Wilke dem SV Mering. Zumindest in den ersten 25 Minuten im Bezirksliga-Süd-internen Duell mit dem FC Thalhofen. Durch einen kurz ausgeführten Freistoß traf Lukas Weizenböck zum 1:0 (8.). Mit dem 1:1 aber habe man die Spielkontrolle aus der Hand gegeben, bemängelt Wilke. Wenngleich er seiner Mannschaft, die noch vor der Pause das 1:2 kassierte, keine Vorwürfe machen wolle: „Wir haben an der Defensive bislang noch nicht gearbeitet, konzentrieren uns derzeit auf das Spiel mit Ball.“ Und da seien „schon Fortschritte zu sehen“, sagt Wilke und präzisiert: „Wir treffen gute Entscheidungen, haben bessere Abläufe.“ Das war auch in Durchgang zwei zu beobachten, wenn auch nur bis ins Angriffsdrittel. So blieb es bei der knappen Niederlage gegen den Vizemeister der Vorsaison.

Viel Lob spendete auch Günter Bayer seiner Elf. Kreisligist TSV Merching trotzte dem ebenfalls in der Bezirksliga Süd beheimateten FC Bad Wörishofen ein 2:2 ab. „Eine gute Mannschaft, schnell und mit starkem Pressing. Wir haben einiges lernen können“, beschreibt der Trainer den Gegner. Doch auch selbst bereitete man den Klub aus dem Kurort einen wenig entspannten Fußballnachmittag. Zwar führten die Gäste zweimal durch Max Ackermann (34., 45.), doch Merchng kam stets zurück. Johannes Röhrer köpfte zunächst an die Latte, staubte dann zum 1:1 ab (41.), Julian Schmid verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:2 (50.). Beiden Torschützen verwehrte der Querbalken einen weiteren Treffer. Viel bitterer schmeckt Bayer allerdings die mutmaßlich schwere Knieverletzung von Maurice Bicho sowie der kurzfristig verkündete Wechsel von Fabian Strehle nach Zusmarshausen.

Strehle stand bereits am Freitag über 90 Minuten für den TSV auf dem Spielfeld im Friedberger Osten. Der Bezirksliga-Neuling besiegte die Sportfreunde Friedberg in deren erstem Test mit 4:1. Für die „Ostler“ traf Simon Metzger zum zwischenzeitlichen 1:2. (dali)