Reißner holt Bronze in Regensburg

Ein sportliches Highlight erlebte Regensburg am vergangenen Wochenende: Beim 34. Triathlon der Donaustadt stand die Friedbergerin Nadine Reißner erstmals auf dem Gesamtpodest der Frauenwertung – und das nach einem Rennen voller Herausforderungen und spannender Wendungen.

Über 1500 Meter Schwimmen musste Reißner zunächst ungewohnt kämpfen. In 22:08 Minuten erreichte sie als zweite Frau, knapp hinter der Lokalmatadorin Franziska Hoffmann, das Ufer. „Ich bin heute so gar nicht ins Schwimmen gekommen, hatte Probleme mit der Luft und schwere arme und Beine“, stellte die 35-Jährige selbstkritisch nach dem Rennen fest. Auf der anspruchsvollen 45-Kilometer-Radstrecke wurde Reißner von Verena Dormehl, ihrer ehemaligen Mannschaftskollegin der TG Viktoria Augsburg, überholt. Dormehl, die mittlerweile in der 1. Triathlon-Bundesliga startet, bewies ihre Klasse und setzte sich auf Rang zwei fest. Doch Reißner ließ sich nicht entmutigen, präsentierte sich auf dem Radabschnitt in starker Form und ging mit guter Ausgangsposition auf die abschließenden zehn Kilometer Laufen.

Mit einem soliden Lauftempo verteidigte die Friedbergerin schließlich ihren dritten Platz im Gesamtklassement. Nach insgesamt 2:33 Stunden überquerte Reißner die Ziellinie – und sicherte sich so nicht nur den Sprung aufs Treppchen, sondern auch den Sieg in ihrer Altersklasse 35.

Reißner resümierte: „Ich bin super glücklich mit dem dritten Platz, nachdem die Saison von einigen Krankheitsausfällen geprägt war. Ich hatte nie das Gefühl, wirklich in Form zu sein. Auch wenn die Ergebnisse irgendwie was anderes zeigen.“ Damit spielte sie auf ihren überraschenden Altersklassensieg beim Ingolstadt-Triathlon Anfang Juni an, bei dem sie bereits in der Gesamtwertung auf einem starken fünften Platz landete.

Nun folgt in zwei Wochen noch das Saisonfinale der 2. Bundesliga in Viernheim, bevor es dann für die Athletin der TG Viktoria Augsburg in die wohlverdiente Offseason geht. (AZ)