TSC-Jugend überzeugt bei den Bayerischen Meisterschaften

Am vergangenen Wochenende war es so weit. Im oberfränkischen Burgebrach fanden die Bayerischen Ringer-Meisterschaften im Freistil statt. Die Austragung wurde aufgrund der hohen Teilnehmerzahl von über 500 Athleten an zwei Tagen vorgenommen.

Bereits am Samstag konnte Jonna Maunu in der weiblichen Jugend bis 46 Kilo den Bayerischen Meistertitel mit einer starken Leistung in die Marktgemeinde holen. Jaakko Maunu holte in einem starken Starterfeld bis 29 Kilo in der U12 den beachtlichen fünften Platz. Ebenfalls in der U12 in der Gewichtsklasse bis 31 Kilo holte sich Paul Mahl am Ende den fünften Platz. Toni Klement musste sich nach zwei Niederlagen vorzeitig aus dem Turnier verabschieden und belegte am Ende den 13. Platz. Den zweiten Bayerischen Meistertitel holte sich an diesem Tag Jussi Maunu bis 45 Kilo, das i-Tüpfelchen auf seine starken Leistungen in den letzten Wochen.

Felix Brendel unterliegt im kleinen Finale um Platz 3

Am Sonntag waren unter anderem die D-Jugendlichen in der Altersklasse U10 an der Reihe. Hier belegte Bastian Lang bis 27 Kilo in einem starken Starterfeld den neunten Platz. Vincent Wiegand traf in der Gewichtsklasse bis 31 Kilo früh auf den späteren Turniersieger und holte am Ende den elften Platz. Bei den U14-Schülern starteten Felix Brendel (48 Kilo) und Florian Kroiß (44 Kilo).

Felix Brendel kämpfte sich bis ins kleine Finale um Platz 3 durch. Dort musste er sich dann seinem Kehlheimer Gegner klar geschlagen geben und verpasste das Podium knapp. Florian Kroiß musste sich in einem starken Starterfeld am Ende mit dem fünften Platz zufriedengeben. Aufgrund der gezeigten Leistung und einer denkbar knappen Punktniederlage kurz vor Schluss wäre mehr drin gewesen.

Am Ende können alle Nachwuchsringer stolz auf die gezeigten Leistungen sein. Bereits in zwei Wochen machen sich die Athleten auf den Weg zu den Bayerischen Meisterschaften im klassischen Stil nach Aichach. (AZ)