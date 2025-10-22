TSC Mering landet mit allen Teams auf dem Treppchen

An einem langen Wettkampftag traten in Stadtbergen insgesamt 31 Mannschaften mit bis zu sechs Turnerinnen gegeneinander an, um die besten Teams auszuzeichnen. Geturnt wurde in verschiedenen Alters- und Leistungsklassen.

Die Kürturnerinnen des Ligateams (bayerische Turnliga) hatten erst letztes Wochenende den Abstieg in die Landesliga 2 erfolgreich abgewehrt. Im heimischen Turngau dagegen lief nicht alles optimal. Carina Umlauf, Katharina Steinbach, Amelie Vareille, Bettina Fuchs und Maike Tolks wirkten müde, die Übungen waren weniger spritzig als gewohnt, Fehler passierten. Dennoch gewann das Team in der höchsten Leistungsklasse mit 147,35 Punkten Gold und ließ Inningen und Stadtbergen hinter sich.

TSC Mering trumpft in Stadtbergen groß auf

Die 13- bis 15-jährigen Nachwuchsturnerinnen des TSC trumpften hingegen auf. In der Leistungsklasse (LK) 3 gingen Lisa Dosch, Paula Nusko, Helena Kandler, Jule Feuerstack, Marina Schiele und Carla Zuccon an die Turngeräte. Alle sind erfahrene und erfolgsverwöhnte Turnerinnen, denen an diesem Wettkampftag auch Fehler unterliefen. Am Boden und Schwebebalken wurden neue, hochwertige Sprünge gewagt, die nicht immer gelangen und zu Selbstzweifeln führten. „Das gehört auch zum Turnen“, trösteten die Trainerinnen Ingrid Martin, Iris Rose und Sonja Wolf, „so schwere Teile werden anfangs meist nicht von den Kampfgerichten anerkannt.“ Dass das Team trotzdem siegte, zeigt das hohe Niveau, auf dem die Mädchen bereits turnen. Mit 18,30 Punkten Abstand folgte der TSV Dasing auf dem zweiten Platz.

Im LK4 Team der gleichaltrigen Turnerinnen herrschte Feierstimmung. Juliane Haller, Emily Lenhart, Jonna Maunu, Anne Bachmann und Sonja Ranz turnten alle einen hervorragenden Wettkampf und holten sich mit 9,10 Punkten Vorsprung die lang ersehnten goldenen Pokale. Zweiter wurde der TSV Schwabmünchen, Dritter der TSV Bobingen.

Über 18-Jährige landen auf Platz zwei

Die vierte TSC-Mannschaft trat bei den über 18-Jährigen in der LK3 an. Elena Mächtle, Patrizia Tränkl, Franziska Vogl und Alexandra Himmelstoß kämpften im Vorfeld mit Flick-Flacks und Salti. Im Wettkampf wuchsen sie über sich hinaus und mussten sich lediglich der ersten Mannschaft des TSV Schwabmünchen geschlagen geben. Die Turnerinnen strahlten über den Vizemeistertitel und die silbernen Pokale und über die eine oder andere persönliche Bestleistung.

Als Kampfrichterinnen und -richter für den TSC waren im Einsatz: Peter Mächtle, Elena Mächtle, Katharina Steinbach, Amelie Vareille und Ricarda Martin. (AZ)