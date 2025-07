TSV Friedberg: Siebenmal Silber und drei Schwabentitel

Die Leichtathleten des TSV Friedberg haben in den zurückliegenden Wochen zahlreiche Wettbewerbe absolviert. Dabei heimsten sie mehrfach Edelmetall ein.

Den Anfang machten die bayerischen Mehrkampfmeisterschaften der U16 in Pfaffenhofen. Die Friedberger konnten sich auf höchstem Niveau mit der Konkurrenz messen und wurden am Ende mit beachtlichen Erfolgen belohnt. Bei den Jungs M14 wurde Emil Schmid Vierter im Blockwettkampf Sprint/Sprung, den gleichen Platz erreichte Benedikt Kus im Blockwettkampf Lauf.

Bei den Mädchen erzielte Amina Landmann in der W15 mit Rang sechs das beste Ergebnis, Fenja Dittfurth wurde Siebte im Block Wurf, Gleiches gelang Clea Zillmann im Block Sprint/Sprung. In der Mannschaftswertung hatten sich die Herzogstädterinnen große Hoffnung auf eine vordere Platzierung gemacht, am Ende fehlten bei einer Gesamtpunktzahl von 11509 ganze 43 Punkte zu Rang drei.

Für die U16-Mädchen stand der Bayern-Cup in Donauwörth an, die bayerische Meisterschaft für Teams. Über 100 Meter, 80 Meter Hürden, im Weit- und Hochsprung, beim Kugelstoßen, Speerwerfen, Diskuswerfen, über 800 Meter und der 4x100 Meter Staffel musste jeweils eine Starterin Punkte für das Teamergebnis sammeln. In einem hochkarätig besetzten Feld aus 14 Mannschaften landeten die Friedbergerinnen auf einem hervorragenden sechsten Rang. Fenja Dittfurth mit 10,51 Metern im Kugelstoßen, Amina Landmann mit 2:38,15 Minuten über die 800 Meter und Clea Zillmann mit 13,63 Sekunden über 100 Meter stellten dabei neue persönliche Bestleistungen auf.

Maximilian Uhrig auf Anhieb Dritter im Kugelstoßen

Dann durften die Sportler der U14 und der U18 bei ihren schwäbischen Meisterschaften ins Geschehen eingreifen. Austragungsort dafür war das Stadion in Memmingen. In der Altersklasse M12 konnte sich Maximilian Uhrig bei seinem ersten Wettkampf im Kugelstoßen gleich als Dritter mit 6,73 Metern auszeichnen. Der ein Jahr ältere Niklas Steidle landete auf dem Siegerpodest noch weiter oben. Über die 75 Meter wurde er in 10,52 Sekunden Zweiter und über die 800 Meter holte er sich in 2:37,63 Minuten den Titel. Gleiches gelang ihm über die 80 Meter Hürden, wo er mit 10,37 Sekunden der Konkurrenz davonlief.

Bei den Mädchen W12 zeigte Emelie Schwarz ein couragiertes Rennen über die 800 Meter, das sie in 2:51,36 Minuten auf Rang drei beendete. Die 13-jährige Luzia Lehner hatte im Weitsprung ihren großen Auftritt. Sie landete bei ihrem besten Versuch bei 4,39 Metern und wurde damit Zweite. Elena Börner tat es ihr beim Diskuswurf gleich und wurde mit 19,14 Metern ebenfalls Zweite.

Julian Gödecke (Zweiter von links) lief in Friedberg über 800 Meter zu schwäbischem Silber in der U18. Foto: Philipp Landmann

Bei den Jungs der U18 zeigte Valentin Becker sein Sprintvermögen. Über 100 Meter wurde er in 11,90 Sekunden Dritter, über die 200 Meter rannte er in starken 23,80 Sekunden auf Rang zwei. Noch knapper ging es im Weitsprung zu. Hier fehlte ihm bei einer Weite von 5,69 Metern nur ein Zentimeter auf Rang eins. Julian Gödecke nahm sich an diesem Tag die Stadionrunde vor und konnte sich über Rang drei bei den 400 Metern mit 54,65 Sekunden freuen.

Gödecke in persönlicher Bestzeit zu 800-Meter-Silber

Bei der weiblichen U18 zeigte Emilia Sickler ein ausgezeichnetes Rennen über die 100 Meter Hürden. In 15,64 Sekunden wurde sie Zweite. Die Mehrkämpferin zeigte aber auch beim Kugelstoßen eine starke Leistung, wo sie ihre persönliche Bestleistung auf 10,10 Meter steigerte. In einem spannenden 4x100 Meter Staffelrennen holte sie sich dann als Schlussläuferin mit ihren Teamkolleginnen Luana Neburagho, Leoni Mertl und Magdalena Konrad knapp vor der LG Augsburg den Titel. Damit qualifizierten sie sich gleichzeitig für die bayerischen Meisterschaften Ende Juli in Hösbach.

Die schwäbischen Meisterschaften über 800 Meter wurden im Rahmen des Heinz-Schrall-Gedächtnis-Sportfests am Rothenberg in Friedberg ausgetragen. In einem starken Feld machte sich Gödecke in der U18 Hoffnungen auf einen vorderen Platz. Ein enges Rennen brachte die Entscheidung im Endspurt auf der Zielgeraden und der TSV-Athlet lief in neuer persönlicher Bestzeit von 2:07,10 Minuten auf Rang zwei. (AZ)