180 kämpfen um den Sieg: Höchstleistungen bei Friedberger Turnern

Plus 180 Sportlerinnen und Sportler nehmen an den Vereinsmeisterschaften im Turnen des TSV Friedberg teil. Ein Trampolinturner zeigt eine ganz besondere Kür.

Nach zwei Jahren Pause fanden bei der Turnabteilung des TSV Friedberg wieder Vereinsmeisterschaften statt. Mit dabei waren 180 Sportlerinnen und Sportler aus Sparten Kunstturnen, Rhythmische Sportgymnastik, Sportakrobatik, Ropeskipping und Trampolinturnen. Insgesamt