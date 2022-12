Ereignisse überschlagen sich: Friedberger Trampolinturner müssen geschwächt antreten

Plus Die Trampolinturner des TSV Friedberg müssen mehrere Ausfälle verkraften. Dann kommt bei der Schwäbischen auch noch Pech dazu. Erfolge gibt es dennoch.

Nichts trübte die Freude des Trampolinteams des TSV Friedberg bei der Ankunft im verschneiten Immenstadt. Die Trampoliner aus der Herzogstadt wollten ein Wörtchen um den schwäbischen Meistertitel mitreden. Dann kam alles ganz anders. Trotz Pech gibt es Erfolge.