Erfolge beim Landesturnfest: TSV Friedberg überzeugt in allen Sparten

Plus Beim Landesturnfest zeigen die verschiedenen Sparten des TSV Friedberg ihr Können. Für die Rope Skipperinnen gibt es eine besondere Ehre.

Beim 33. bayerischen Landesturnfest in Regensburg war auch die Turnabteilung des TSV Friedberg mit 67 Teilnehmenden vertreten.

Friedbergs Turnabteilungsleiterin Sabine Walter war mit den Darbietungen zufrieden: „Als größte Abteilung des TSV Friedberg sind wir stolz, dass wir die turnerische Leistung bei einer sportlichen Großveranstaltung, wie dem Bayerischen Landesturnfest, erfolgreich in ihrer Vielfalt anbieten und darstellen konnten“.