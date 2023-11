Turnen

Friedberg steht Kopf: Kunstturner des TSV steigen auf

Plus Die Kunstturner des TSV Friedberg schaffen souverän den Aufstieg in die Landesliga I. Gleich mehrere Athleten stechen heraus.

Von Werner Miller

Einen großen Erfolg feierten die Kunstturner des TSV Friedberg. Das Team um Markus Schmid, Fynn Klein, Fabian Hartmann, Simon Zutt und Josef Schwaiger schaffte den Aufstieg in die Landesliga I.

Die Friedberger von Trainer Christoph Walter traten gegen TG Prittriching-Moorenweis, TSV Wiggensbach II, TG Allgäu III und des TSC Unterföhring an. In vier Wettkampfdurchgängen mussten die Turner zeigen, wie sie die sechs Geräte Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck beherrschen. Pro gerät traten pro Team vier Turner an. Für den Fall einer Verletzung oder eines groben Fehlers der Vorgänger kann der Verein einen fünften Turner, als Joker einsetzten.

