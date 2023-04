Turnen

12:00 Uhr

Friedberg Trampolinturnerin holt zwei internationale Medaillen

Corinna Hoppe ist eine unserer besten Trampolinturnerinnen des TSV Friedberg. Sie feierte vor kurzer Zeit in den USA ihre Teilnahme bei den Winter Classics in Daytona Beach, Florida, mit Edelmetall.

Plus Die Friedberger Trampolinspringerin Corinna Hoppe räumt beim Wettbewerb in den USA ab. Warum sich die Studentin trotz der Erfolge ärgert.

Artikel anhören Shape

In ihren Wettkämpfen machen sich die Trampolinturner und Trampolinturnerinnen des TSV Friedberg auch international einen Namen. So etwa Corinna Hoppe, die bei den Winter Classics in Florida sogar zwei Medaillen holte. Ausgetragen in Daytona Beach, sind die Classics eine der größten Trampolin-Veranstaltungen in den USA. Die Elite aus den USA, Kanada und Mexico kämpft um die Qualifikation zur Weltmeisterschaft. Mehr als 1000 Meldungen gingen ein. Alle drei Geräte des Trampolinsports waren im Programm zu finden.

Trampolinspringerin Corinna Hoppe vom TSV Friedberg holte in den USA zwei Medaillen. Foto: Werner Miller Foto: Werner Miller

Corinna Hoppe ging am Großgerät und an dem Doppel-Mini an den Start. Trotz langer Verletzungspause wollte die Studentin sich diese Chance nicht entgehen lassen. Ein paar Tage Training in North Carolina dienten als Vorbereitung. Sie startete in einem Feld aus mehr als 50 Teilnehmenden am Großgerät. Mit zwei sauberen Übungen sicherte sie sich mit über zwei Punkten Vorsprung Gold in ihrer Gruppe und Platz zwei in der Gesamtwertung. Beim Doppel-Mini-Wettbewerb füllten sich die Ränge des Stadions.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen