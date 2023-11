Turnen

Friedberg wirbelt: TSV-Sportakrobatinnen international erfolgreich

Plus Turnen: Sportakrobatinnen des TSV zeigen bei internationalen Wettkämpfen ihr Können.Ein Duo holt die Silbermedaille. Ein anderes verpasst das Podest knapp.

Gleich an zwei Wettbewerben nahmen die Sportakrobatinnen des TSV Friedberg teil. Beim internationalen Gutenbergpokal in Mainz traten die Herzogstädterinnen mit ihrer Topformation an. Die Konkurrenz kam unter anderem aus England, der Schweiz und Bulgarien. Das Nachwuchs-Damenpaar Hannah Weiher und Emilia Muhra ging erstmalig an den Start und präsentierte eine gute Übung. Lediglich beim letzten Element – dem einbeinigen Standspagat auf den Schultern - war die Nervosität der erkennbar und sie mussten das Element frühzeitig beenden. Ebenfalls eine Wettkampfpremiere feierte das neu formierte Damenpaar Luna Bartl und Jasmina Schneider. Beiden war die Nervosität vor dem ersten gemeinsamen Start in der Schülerklasse anzusehen und auch sie mussten in der Balanceübung den Handstand zweimal ansetzen, was wertvolle Punkte kostete. Das wettkampferfahrenere Damentrio Emilia Schneider, Mila Weiderer und Tessa Schackmann präsentierte in der Altersklasse Schüler eine gute Dynamikübung, in der sie erstmals die individuelle Sprungreihe mit Flickflack und Salto zeigten. In ihrer Balanceübung funktionierte die sonst so sichere Brückenpyramide jedoch nicht, was sie den Finalplatz kostete. Das Damenpaar Mayleen Wögler und Vera Schackmann ließ sich die Aufregung nicht anmerken und holte mit tollen Elementen in ihrer Kombiübung überraschend die Silbermedaille in der Altersklasse 3.

Mila Weiderer (links), Emilia Schneider (rechts) und Tessa Schackmann (oben) vollführen in ihrer Balanceübung die Kerzenpyramide. Foto: Felix Kunturo

Turnen: Friedbergerinnen auch in Hessen erfolgreich

Im hessischen Birkenau stand wenig später der Horst-Stephan-Pokal an. Emilia Schneider, Mila Weiderer und Tessa Schackmann konnten sich mit ihrer Balanceübung im Mittelfeld einordnen, in der Dynamikübung war die Konkurrenz jedoch vorne. Hannah Weiher und Emilia Muhra bewiesen, dass sie ihren Standspagat beherrschen, und steigerten sich in der Wertung um ganze zwei Punkte im Vergleich zur Vorwoche. Mayleen Wögler und Vera Schackmann mussten innerhalb von nur drei Trainingseinheiten ihr Wettkampfprogramm auf eine andere Altersklasse umstellen. Die Nervosität war ihnen dieses Mal anzusehen und so waren kleinere Wackler in einer ansonsten souveränen Übung erkennbar. Luna Bartl und Jasmina Schneider zeigten ihr Potenzial und präsentierten eine tolle Balanceübung. Lediglich ein Zeitfehler für den zu kurz gehaltenen Handstand verhinderte die Silbermedaille und so mussten sie sich mit dem vierten Platz zufriedengeben.

