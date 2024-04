Friedberger Sportakrobatinnen überzeugen bei Bayerischer

Die Sportakrobatinnen des TSV Friedberg überzeugen bei der bayerischen Meisterschaft. Eine Einheit holt sich sogar die Vizemeisterschaft.

Bei den bayerischen Meisterschaften der Sportakrobatik in Monheim war der TSV Friedberg mit sechs Einheiten am Start.

In der Altersklasse WKK waren Hannah Weiher und Emilia Muhra dabei. Da die Altersklasse WKK neu in das Wettkampfprogramm aufgenommen wurde, war hier im Vorfeld bereits eine Qualifikation nötig. Weiher/Muhra präsentierten eine solide Übung und sicherten sich den zweiten Platz. Emilia Bettighofer und Carla Klenovsky zeigten bei ihrem zweiten gemeinsamen Wettkampf mit schwierigeren Elementen eine deutliche Steigerung. Damit belegten sie unter einer Konkurrenz aus acht Paaren in der KFL2 den dritten Platz. Den ersten gemeinsamen Wettkampf bestritten Emilia Schneider und Isabella Riebel. In der Altersklasse KFL3 lieferten sie sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Paar aus Monheim. Wegen eines zu kurz gehaltenen Handstands und dem damit verbundenen Zeitfehler mussten sie sich um 0.04 Punkte geschlagen geben. Ebenfalls erstmalig ging Tessa Schackmann auf dem Podest an den Start. Mit einer gefühlvollen Choreografie und sauber ausgeführten Elementen holte sie sich die Bronzemedaille.

Emilia Schneider (unten) und Isabella Riebel landeten bei ihrem ersten gemeinsamen Start sogar auf Platz zwei. Foto: Sina Lippert

Verletzungsbedingt hatte das Paar Mayleen Wögler und Vera Schackmann keine optimale Vorbereitung. In der Schülerklasse zeigten sie eine schöne Balance Übung mit Fortschritten zum letzten Wettkampf, mussten jedoch zwei Zeitfehler in Kauf nehmen und verpassten somit knapp das Treppchen. Einer besonderen Herausforderung stellte sich das Paar Luna Bartl/Jasmina Schneider. In der Altersklasse Jugend traten sie bei starker Konkurrenz erstmalig mit gleich drei Übungen an. Mit einer sauberen und ausdrucksstarken Balance-Übung holten sie sich den Vizemeistertitel. In der Tempo-Übung turnten die beiden Landeskaderathletinnen einen gestreckten Salto, welcher ihnen hervorragend gelang. Nach einem Sturz in der individuellen Sprungreihe war jedoch der Wurm drin, wodurch auch das letzte Element misslang und hohe Punktabzüge mit sich brachte. Immerhin ging die zweitbeste kombinierten Übung auf ihr Konto. Durch die verpatzte Tempo-Übung belegten sie im Mehrkampf nur noch den vierten Platz.

Bis zur deutschen Meisterschaft gilt es hier, noch weiter an den Feinheiten zu arbeiten. Das Trainerteam um Emelie Brauchle, Marco Schnetzer, Lucia Gaag und Sina Lippert zeigte sich sehr zufrieden mit den gezeigten Leistungen. ,,Es waren viele neue Elemente, Choreografien und sogar ganz neue Einheiten mit nur kurzer Vorbereitungszeit dabei. Wir sind auf einem guten Weg und besonders stolz darauf, nach der Corona-Pause wieder mit so vielen Teams hier vertreten zu sein’’ so Gaag. (AZ)