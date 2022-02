Friedberger Trio erfolgreich unterwegs

Luzie-Riva Lampe vom TSV Friedberg holt sich den schwäbischen Titel der Rhythmischen Sportgymnastik bei den Bezirksmeisterschaften in Gersthofen.

Bei den schwäbischen Bezirksmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik starteten auch drei Turnerinnen des TSV Friedberg. Eine landete ganz oben auf dem Podest.

In der Juniorenwettkampfklasse (13-15 Jahre) siegte Luzie-Riva Lampe mit einer Punktedifferenz von 7,10 Zählern deutlich. Im sicheren Umgang mit den Handgeräten Reifen, Ball und Keule präsentierte sich die 13-Jährige dem Kampfgericht. In der Schülerwettkampfklasse (zehn bis zwölf Jahre) stellten sich Jana Deibel und Hanna Kölbl der Konkurrenz. 1,20 Punkte fehlten Jana Deibel auf Platz eins, am Ende wurde sie Dritte. Hanna Kölbl landete auf Rang sieben.

Weiter geht es für die Friedberger Sportgymnastinnen am 13./14. März beim Bayern-Cup. (wmi)