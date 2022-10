Internationaler Erfolg für Friedbergs Sportgymnastinnen

Plus Beim internationalen Wettkampf in Obertraubling sind sieben Rhythmische Sportgymnastinnen des TSV Friedberg dabei. Zwei Mädchen schaffen es auf das Podest.

Zum Abschluss des Wettkampfjahres machte sich das Team der Rhythmischen Sportgymnastik des TSV Friedberg mit sieben Teilnehmerinnen der Jahrgänge 2014 bis 2005 und ihrer Trainerin Sylvia Basch auf die Reise ins oberpfälzische Obertraubling nahe Regensburg. Dort fand der internationale Helga-Feneberg-Pokal, der bayernweit viel Anziehungskraft vorweist und auch von Gymnastinnen aus Tschchien als bedeutungsvoller Wettkampf wahrgenommen wird, statt.