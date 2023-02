Mit zwei Schrauben zum Titel: Friedberger starten erfolgreich in Saison

Plus Trampolinturner Philipp Kleidernigg vom TSV Friedberg überzeugt bei den bayerischen Meisterschaften. Teamkollegin Corinna Hoppe wird trotz eines Sturzes Dritte.

Die 50 besten Trampolinturnerinnen und Trampolinturnen trafen sich in Burgkunstadt zu den bayerischen Titelkämpfen im Doppel-Mini-Trampolin. Mit dabei waren auch Philipp Kleidernigg (Altersklasse 15 – 17) und Corinna Hoppe (Altersklasse 18+) vom TSV Friedberg.