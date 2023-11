Turnen

Nach Fast-Karriereende: Friedberger holt Gold bei Deutschlandpokal

Plus Trampolinturner Philipp Kleidernigg vom TSV Friedberg gewinnt beim Deutschlandpokal. Dabei sah es Anfang des Jahres noch nach Karriereende aus.

Zum zweiten Mal nach 2021 meldete der TSV Friedberg seinen besten Trampolinturner, den 16-jährigen Philipp Kleidernigg zum Deutschland-Pokal, zu dem der Deutsche Turnerbund als Veranstalter einlud und vom SV Barnstorf ausgerichtet, allerdings in Wolfsburg-Mörse ausgetragen wurde. Für Kleidernigg war es nicht die erste Teilnahme am bundesweiten Wettbewerb, bereits mit 14 Jahren holte der ehemalige Kunstturner des TSV Unterhaching den zweiten Platz. In diesem Jahr setzte er noch einen drauf.

Philipp Kleidernigg steht ganz oben auf dem Treppchen. Foto: SV Barnsdorf

Unangefochten turnte er mit einer spektakulären Zehn-Sprünge-Übung im Finale, in der er einen schwierigen Dreifachsalto mit halber Schraube, den selten geturnten Triffis, sowie sieben Doppelsalti in verschiedenen Variationen zum Besten gab. So holte der Trampolinturner des TSV Friedberg einen Vorsprung von mehr als zwei Punkten gegenüber seinem Konkurrenten Finn Merk von der TSG Bodenwerder heraus, dessen e Aufholjagd so keine Chance hatte.

