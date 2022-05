Schmaler Grat zwischen Podest und Verletzung für Friedberger Gymnastinnen

Plus Jana Deibel und Luzie Riva Lampe treten für den TSV Friedberg beim Bayernpokal an. Eine Sportgymnastin landet auf dem Treppchen, die andere verletzt sich.

Das Wettkampfgeschehen rund um den Bayernpokal der Rhythmischen Sportgymnastik, der in diesem Jahr beim Post SV Nürnberg in Nürnberg über die Bühne ging, gestaltete sich für den TSV Friedberg mit unterschiedlichen Gefühlen. Neben einem Podestplatz gab es auch einen Schockmoment im lager der Herzogstädterinnen.