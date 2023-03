Trampoliner des TSV Friedberg beenden Durststrecke

Die Trampolinturnerinnen und Trampolinturner des TSV Friedberg melden sich beim Bayernpokal erfolgreich zurück. Sogar der Trainer wagt sich in die Lüfte.

Zwei Jahre hatten die Trampoliner des TSV Friedberg eine Durststrecke zu bewältigen. Wie bei vielen Sportvereinen machte der Mitgliederschwund aufgrund der Corona-Pandemie auch vor der Sparte Trampolin nicht halt und musste erst einmal bewältigt werden.

Viele Sportler und Sportlerinnen des sonst so erfolgreichen Trampolinteams fanden nach der jahrelangen Pause nicht mehr den Anschluss und blieben dem Verein fern. Das hatte verschiedene Gründe. Spartenleiter Marc Kimmel drang auf einen Neustart, der ihm Ende 2021 gelang. Großer Andrang herrschte etwa bei Schnuppertrainings schon ab sieben Jahren, wobei so manches Talent entdeckt wurde.

Das erfolgreiche Trampolinteam: (hinten von links) Marc Kimmel, SinaDas erfolgreiche Trampolinteam: (hinten von links) Marc Kimmel, Sina Foto: Werner Miller

Seit November finden auch bei den Trampolinern wieder Wettkämpfe statt. Nun fand der Bayern Cup im niederbayerischen Bad Abbach statt. Konnte der „Niederbayernpokal“ früher weit über 100 Teilnehmende anlocken,, halbierte sich diese Zahl. Dass die Nachwuchsarbeit im Trampolinturnen wieder an Gewicht zunimmt, beweist die hohe Teilnehmerzahl der Jahrgänge 2011 bis 2014. Für viele Sportlerinnen und Sportler war es der erste Wettkampf. Der TSV Friedberg ging mit sechs Trampolinspringerinnen und Trampolinspringern an den Start.

Trampolin: Turner des TSV Friedberg sind vorne dabei

Richtige Wettkampfatmosphäre kam bei den Jahrgängen 2007/08 auf, als die Friedbergerin Emily Ullmann im Finale alles auf eine Karte setzte und in ihrer Sprungfolge, Höchstschwierigkeiten aneinanderreihte. So hatte sie mit ihrem letzten Sprung eine Mattenberührung, der ihr einen Strafpunkt einbrachte. Den sicher geglaubten Sieg verpasste die Friedbergerin knapp.

Teamkollegin Marla Kessler verpasste mit ihrem fünften Rang den Einzug ins Finale. Den Ehrgeiz packte auch Friedbergs Trainer Marc Kimmel (Jahrgang 2000). Mit minimalem Trainingsaufwand sicherte er sich die Silbermedaille. Eine Zusammenfassung der Jahrgänge 1999 bis 2006 ergab, dass Julina Kimmel trat als Jüngste in der Altersklasse 1999 bis 2006 an. Trotz eines Schraubensaltos in ihrer Kür und einer nahezu fehlerfreien Übung wurde sie Sechste. Sara Tuffentsammer wurde Vierte. Selbst das hohe Risiko eines gut gestandenen gehockten Salto vorwärts mit halber Schraube reichten nicht zum Einzug ins Finale. Sina Karlshofer, sie verletzte sich Tage vor dem Wettkampf beim Training, war jedoch als Wettkampfbetreuerin dabei.

Ende April steht mit den bayerischen Einzelmeisterschaften im Zuge des Landesturnfests die nächste Herausforderung für die Sprungkünstlerinnen des TSV Friedberg an.