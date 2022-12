Turnen

vor 18 Min.

Trotz Altersunterschied: Friedberger Turner bei Landesentscheid auf Podest

Plus Der Nachwuchs des TSV Friedberg überzeugt beim Landesentscheid und wird Dritter. Dabei gibt es eine personelle Veränderung und ein kleines Handicap.

Durch ihren Sieg beim Regionalentscheid qualifizierte sich das Turnteam des TSV Friedberg für den Landesentscheid des Bayernpokals in Illertissen. Dabei gingen die Herzogstädter in neuer Formation an den Start – und das sehr erfolgreich. Am Ende landeten die Friedberger trotz Handicap auf dem dritten Platz.

