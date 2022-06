Vier Meringer Turner sichern sich Podestplätze

Der TV Mering absolviert einen erfolgreichen Wettkampf in Stadtbergen. Viele Turner konnten sich noch verbessern und erzielten gute Leistungen.

Nach zwei Monaten fand der zweite Wettkampftag des Gau-Einzelwettkampfs im Gerätturnen männlich in Stadtbergen statt. Dazu kamen Teilnehmer aus Augsburg Land, Augsburg Stadt und Aichach-Friedberg zusammen. Die Athleten des TV Mering freuten sich bereits darauf – waren aber zugleich angespannt: Würden alle ihre Platzierung aus dem Zwischenergebnis verteidigen können?

Arian Sejfijai (Jahrgang 2016) startete in der F-Jugend (Jahrgang 2015/2016). Er konnte sich gegenüber der Vorrunde um über fünf Punkte auf insgesamt 120,45 Punkte verbessern. Damit sicherte er sich den unerwarteten 3. Platz. Sein Vereinskollege Lukas Kraus (2015) turnte nur einen Wettkampf und hatte damit keine Chancen auf einen Podestplatz. Er sicherte sich einen soliden 5. Platz.

Meringer Turner sind in Stadtbergen erfolgreich

In der E2-Jugend (2014) konnten Artur Peter und Adrian Siegel nicht ganz an ihre Leistungen des ersten Wettkampftags anknüpfen. Peter konnte sich dennoch mit 145,20 Punkten und mit knapp drei Punkten Vorsprung den 2. Platz sichern. Siegl verlor insbesondere am Reck mit zwei Unsicherheiten wertvolle Punkte und erreichte mit 136,10 den 5. Platz. Ihnen folgten ihre Vereinskollegen Simon Zierau (133,75 Punkte; 6. Platz) und Aron Kistner (128,95 Punkte; 8 Platz).

Alexander Daferner zeigte in der E1-Jugend (2013) einen großartigen Wettkampf. Er erreichte 151,80 Punkten und zeigte die besten Übungen am Pauschenpferd und Reck. Damit sicherte er sich mit nur 1,25 Punkten hinter dem Erstplatzierten den 3. Platz. Emil Rückert (148,15; 4. Platz), Manuel Vötter (146,65; 5. Platz), Benjamin Krause (138,90 Punkte; 8. Platz) sowie Jonas Werner (136,90 Punkte; 9. Platz) konnten ebenfalls zufrieden sein. Werner gelang es, seine Übungen deutlich gegenüber der Vorrunde verbessern.

Bald bereiten sich die Meringer Turner auf den Bayernpokal vor

David Borchardt (D2-Jugend; 2012) konnte sich mit herausragenden Übungen und der besten Reckübung um einen Platz verbessern. Er präsentierte sogar seinen ersten Handstütz-Sprungüberschlag bei einem Wettkampf. Er erkämpfte sich damit den 3. Platz mit 159,45 Punkten. In der D1-Jugend (2011) starteten Fabian Brendel (75,10 Punkte; 9. Platz), Felix Brendel (72,40 Punkte; 10. Platz) und Jonathan Friedrich (69,10 Punkte; 11. Platz) jeweils nur am zweiten Wettkampftag.

Das Trainerteam um Andreas Widmann war zufrieden mit ihren Athleten. Im nächsten Schritt beginnt die Vorbereitung auf die Vereinsmeisterschaften am 16. Juli. Nach einer kurzen Sommerpause steht dann mit dem Bayernpokal am 22. Oktober der wichtigste Wettkampf des Jahres in der heimischen Halle an, auch hier wird es viel Vorfreude geben – und Anspannung.