TV Mering mit Großevent zum Saisonabschluss

Die Eduard-Ettensberger-Halle in Mering war Schauplatz des Gaumannschaftswettkampfs im Gerätturnen des Turngau Augsburg statt. Dieser Wettkampf bildete den Abschluss einer ereignisreichen Wettkampfsaison. Mit mehr als 300 Turnerinnen war der Tag vollgepackt mit sehenswerten Übungen in den Disziplinen Sprung, Stufenbarren, Balken und Boden. Der TV Mering schickte insgesamt sieben Mannschaften an den Start.

Die Jüngsten in der Wettkampfklasse 23 erreichten Platz acht unter zehn Mannschaften. Antonia Dieke (Jahrgang 2017) ragte in der generell inoffiziellen Einzelwertung mit der fünftbesten Reckübung ihrer Wettkampfklasse heraus. Mit ihr turnten Julia Ruf (2018), Sophia Pestel (2018), Rosalie Bunk (2017) und Ella Hahn (2017).

In der W24 ging es recht eng her. Zwischen Platz acht und dem Siegerteam lagen nur knapp 5,5 Punkte. Der TVM wurde im Neunerfeld Achter, schnitt allerdings am Sprung am besten ab. Anna Vötter (2016) zeigte mit Abstand den besten Sprung ihrer Wettkampfklasse. Nora Eifert (2016) hat mit der drittbesten Balkenübung einen starken 13. Platz unter 42 Turnerinnen erreicht. Ebenfalls turnten für die Gastgeber Marina Vötter, Fenja Müller und Annie Streczynski (alle 2016).

In der W25 schickte der TV Mering gleich zwei Mannschaften an den Start. Sie erreichten Rang fünf und sieben. Team eins, das am Balken das insgesamt beste Ergebnis lieferte, fehlten nur 1,5 Punkte zum Podest. Mara Nicklisch (2015) wurde unter 59 Turnerinnen starke Neunte, Lara Calinovici und Victoria Keckeis (beide 2015) - zweitbester Sprung und drittbeste Balkenübung ihrer Klasse - schlossen als Zwölfte und 13. ab. Arina Gerber und Luisa Sailer (beide 2015) komplettierten den TVM I, Sofie Menter, Theresa Keller, Amelie und Lena Kisselmann (alle 2015) und Ella Fichtl (2016) bildeten den TVM II.

Auch in der W27 nahmen zwei Mannschaften des Turnvereins teil. Durch Lina Streczynskis (2013) verletzungsbedingten Ausfall fehlte der jungen zweiten Mannschaft leider eine ihrer beiden Streichwertungen. Es reichte so nur für den letzten Platz. Es turnten: Lisbeth Helble (2014), Helena Möller (2014), Lotta Sehorsch (2013) und Ceylin Ünver (2013). Die TVM-Auswahl eins erreichte den guten sechsten Platz im 13er-Feld. Hier turnten Sophia Göschl, Jasmina Jasarevic, Carolina Klein, Hannah Lichtenstern, Jonna Maunu (alle 2012) und Leonie Kasparek (2013). Den verdienten Sieg holte sich der TSV Dasing mit schön geturnten P9-Übungen an fast allen Geräten.

In der W12 starteten Elli Henne, Ecrin Ünver, Emma Teifelhard, Kaja Kistner (alle 2011) und Lisa Keller (2012). Trotz kurzer Vorbereitungszeit auf die Pflichtübungen konnte Mering gut mithalten. Insgesamt reichte es jedoch lediglich für Platz sechs unter sieben Mannschaften.

Insgesamt war es für die Trainer, Kampfrichter und Betreuer ein anspruchsvoller und langer Tag bis in die Abendstunden. (AZ)