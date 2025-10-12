Verteidiger treffen für Mering, Rinnenthal lässt Sieg liegen

Zwei Standardsituationen ebnen den Weg für Merings 2:0-Sieg gegen Bezirksliga-Süd-Schlusslicht Lagerlechfeld. Der BC Rinnenthal dreht in der Nordstaffel beim TSV Zusmarshausen zwar einen Rückstand, muss am Ende aber mit einem Punkt leben.

SV Mering – SpVgg Lagerlechfeld 2:0

Abschluss Leon Weigand - geblockt. Nachschuss Thilo Wilke - geblockt. Abstauber Justin Sandru - das 1:0. Die Szene, die nach 65 Minuten einer Meringer Ecke entsprang, stand sinnbildlich für das Spiel des Tabellenersten gegen das Liga-Schlusslicht. So schildert Merings Spielertrainer Wilke: „Wir haben ein gutes Fußballspiel gemacht, das Tempo hochgehalten und gute Ballstafetten gezeigt - teils vom Abstoß bis in den gegnerischen Strafraum“. Doch der entwickelte sich zur Problemzone der Gastgeber. „Unsere Chancenverwertung war alles andere als gut“, moniert Wilke.

Die Liste der Gelegenheiten, die er und seine Mitspieler manchmal fast fahrlässig ausließen, ist lang. „Fabio Gottwald, zweimal allein vorm Tor, Daniel Kapfer einmal, ich selbst habe vier Abschlüsse in der Box, einen Schuss von Noah Mölders lenkt der Keeper über die Latte“, gibt Wilke einen Auszug. Einer seiner Versuche führte letztlich zu besagtem 1:0, für das das Attribut verdient wohl eine maßlose Untertreibung wäre. Dass sowohl dieses Tor, als auch das 2:0 sechs Minuten später aus Standardsituationen entstanden, ist für den Übungsleiter kein Zufall: „Ich habe den Jungs gesagt: Jedes dritte Tor im Profifußball fällt bei einem ruhenden Ball.“

Wenngleich das 2:0 alles andere als berechenbar zustande kam. Eine Freistoßflanke prallte von Sandrus Rücken ab und fiel Leon dessen Abwehrkollegen Weigand vor die Füße, der humorlos vollstreckte. Was Wilke indes nicht gefiel: „Die letzten zehn Minuten waren Chaos.“ Ausgelöst durch lange Bälle, die die Gäste unentwegt in Richtung Meirnger Strafraum jagten - die letztlich aber den Meringer Sieg nicht mehr nahhaltig gefährdeten. (dali)

SV Mering: Wolf - Ebeling, Sandru, Weigand, Weißenböck, Kapfer, Noah Mölders (72. Fuchs), Gail (79. Venos), Schön (85. Neumann), Wilke, Gottwald.

Tore: 1:0 Sandru (65.), 2:0 Weigand (71.).

Schiedsrichter: Osteried (Krumbach).

Zuschauer: 120.

TSV Zusmarshausen – BC Rinnenthal 2:2

Beim Auswärtsspiel in Zusmarshausen musste sich der BCR mit einem 2:2 zufriedengeben, obwohl er ein deutliches Plus an Chancen gehabt hatte. Das Spiel begann mit einem Wermutstropfen, denn sowohl Stammkeeper Treffler wie auch Torjäger Utz mussten krank passen. Trotzdem legte die Merwald/Utz-Truppe los wie die Feuerwehr. Zunächst scheiterte Seidl nach starker Koller-Vorlage und in Minute zwölf war es Koller selbst, der mit seinem Abschluss an Husic im Zusmarshauser Tor scheiterte.

Genau in dieser Drangphase schlug die Heimelf mit dem ersten Angriff zu. Wilde bediente Strehle im Zentrum, dieser blieb cool und schob zur schmeichelhaften Führung ein. Der BCR zeigte sich aber nicht geschockt. Nur eine Minute später traf Bradl nach toller Vorlage von Koller. Nun nahm die Partie noch mehr Fahrt auf und in der 36. Minute konnte der BCR-Anhang erneut jubeln. Merwald wurde im Zentrum freigespielt und sein Abschluss wurde leicht abgefälscht und somit unhaltbar für Keeper Husic. Kurz vor der Pause hätte der Gast sogar auf 3:1 stellen können, doch Koller und Bradl scheiterten.

In Halbzeit zwei zeigte sich zunächst das gleiche Bild. Rinnenthal dominierte das Spiel, ließ aber erneut beste Gelegenheiten ungenutzt. So wie in der 56. Minute, als Koller auf der rechten Seite vom starken Bradl freigespielt wurde, mit seinem Abschluss aber nur den rechten Pfosten traf. Im Anschluss hatte Stegmann das 3:1 auf dem Schlappen, aber sein Abschluss ging am Tor vorbei. Die Chancenverwertung sollte sich in der 74. Minute rächen. Bei einem langen Ball passt die sonst starke Hintermannschaft einmal nicht auf und Torjäger Sirch nutzte diese Nachlässigkeit zum 2:2-Ausgleich.

In der letzten Viertelstunde versuchte der BCR nochmal alles, musste in der 88. Minute aber einen weiteren Nackenschlag hinnehmen. Bei einem weiten Ball kam es zu einem Laufduell zwischen Rinnenthals Lindermayr und Zusmarshausens Sirch. Beim eigentlich harmlosen Zweikampf ging Sirch zu Fall und der Unparteiische Schregele entschied auf Notbremse und Rot. Eine mehr als harte Entscheidung, da parallel zu Lindermayr noch ein weiterer Innenverteidiger mitgelaufen war. In der hektischen Schlussphase hatte erneut Bradl den Sieg auf dem Fuß, aber sein Abschluss ging knapp am Tor vorbei. So blieb es am Ende beim 2:2. (AZ)

BC Rinnenthal: Engl - Klotz, Lindermayr, Koller, Merwald, Müller (66. Röhrle), Seidl, Thurner (80. Näßl), Trinkl, Bradl, Stegmann

Tore: 1:0 Strehle (28.) 1:1 Bradl (29.) 1:2 Merwald (36.) 2:2 Sirch (74.)

Rote Karte: Lindermayr BCR (88.)

Schiedsrichter: Schregele

Zuschauer: 140