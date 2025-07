Vizekönigin vom Bayerwald: Mannecks inoffizieller neuer Titel

Inga Manneck hat sich einen neuen Titel samt dazugehöriger Silberkrone geschnappt. Sie ist jetzt die „Vizekönigin vom Bayerwald“ in der Altersklasse W60. Der Grund: Manneck hat den Ultratrail „König vom Bayerwald“ höchst erfolgreich bestritten, eine 54 Kilometer lange Tour mit satten 2600 Höhenmetern. Die Läuferin war bei strahlend blauem Himmel und drückend heißen Temperaturen 9:42 Stunden unterwegs. „Die Strecke war sehr technisch und schwierig zu laufen“, berichtet sie. „.Zum Glück bin ich sturzfrei ins Ziel gekommen.“

Vom Start in der Marktgemeinde Lam (575 Meter) ging es hinauf zur berühmten „Zehn-Tausender-Route“, die zehn Gipfel über 1000 Höhenmeter verbindet: Auf dem Goldsteig rannten, joggten oder wanderten Manneck und ihre 405 Mitstreiterinnen und Mitstreiterinnen zum Kleinen (1384) und zum Großen Arber (1456), dem höchsten Punkt der Route. Von dort ging es hinunter zum Kleinen Arbersee (919). Später mündete ein steiler Abstieg in einen Schotterweg (1000), der zum Schlussanstieg zum Großen Osser (1293) überleitete. Nach Lam ging’s auf rutschigen und steinigen Pfaden bergab.

Inga Mannecks Vizekönigin-Titel ist inoffiziell

Von der tollen Aussicht hat Manneck indes wenig mitbekommen, außer an einigen Verpflegungsstationen wie etwa am Großen Arber und am Großen Osser. Die Läuferin kennt die Region indes fast so gut wie ihre Westentasche. Beim Osser-Riesen-Trail (25 Kilometer/1200 Höhenmeter) rannte sie vor zwei Jahren auf den W50-Rang zwei, wie auch beim „Auerhahn-Trail“ im Arberland (53/1500). Am Großen Arber ist sie schon mal Bayerische Meisterin im Berglauf geworden. „Ich mag die Region und die Menschen“, erzählt Oberwittelsbacherin, die beim BRK in Friedberg die Tagespflege leitet.

„Gerade am Start und im Ziel in Lam war die Stimmung grandios“, lobt die erfahrene Läuferin, die früher schon im Trikot der TG Viktoria Augsburg und des LC Aichach Titel und Medaillen gewonnen hat. Seit Jahresanfang ist sie für die LG Aichach-Rehling unterwegs. Mehr als 100 Teilnehmende konnten das Rennen nicht beenden, also genau ein Viertel. Mannecks Vizekönigin-Titel ist übrigens inoffiziell. Denn die Sportlerinnen der Leichtathletikklasse W60 wurden kurzerhand den Jüngeren zugeschlagen, den „Seniormaster Women“, also den W50-/W55-Sportlerinnen. Statt „Grandmaster Women“-Zweite, so die Bezeichnung des Ultratrailverbands für die W60-/W65-Sportlerinen, wurde Manneck als „Senior Master Women“-Siebte geführt.

Ganz vorne bestimmten einige Profis und Semi-Profis das Geschehen: Schnellster Mann war der Lokalmatador Markus Mingo in 5:17 Stunden. Beste Frau war die frühere Deutsche Ultratrail-Meisterin Eva Sperger aus Garmisch-Partenkirchen, die 5:58 Stunden unterwegs war.