Friedberg ersatzgeschwächt und schwach im Vogtland

TSV verliert 0:3 in Oelsnitz. Die Heimmannschaft setzt Friedberg mit Aufschlägen unter Druck.

Mit einer schwachen Leistung verloren die Friedberger Volleyballer ihr Auswärtsspiel deutlich mit 0:3 in Oelsnitz. Ausschlaggebend war der Ausfall zweier Schlüsselspieler, die krankheitsbedingt nicht mit ins sächsische Vogtland zum Drittliga-Spiel anreisen konnten.

Das Spiel startete zunächst ausgeglichen. Beide Mannschaften nahmen gut an und spielten ein solides Side-out, ehe die Gastgeber aus Oelsnitz zu Mitte des Satzes häufiger punkteten und sich zum 12:19 mit sieben Zählern absetzen konnten. Die Friedberger agierten sichtbarer nervöser und machten sich das Leben selbst schwer. Leichtfertige Fehler in der Annahme und vergebene Punktechancen verhinderten eine Aufholjagd und so ging der erste Satz deutlich mit 14:25 verdient an die Sachsen.

In der Satzpause herrschte sichtbar Gesprächsbedarf und Trainer Matthias Gärtner versuchte, sein Team neu zu fokussieren. Vor gut 380 Zuschauern begann der zweite Satz wie der erste. Beide Mannschaften punkteten bis zum Stand von 9:9 abwechselnd. Leider schlichen sich nun wieder Fehler in der Annahme und Abwehr ein, sodass es Ersatz-Zuspieler Stefan Erhardt schwerfiel, seine Angreifer einzusetzen. „Wir haben anfangs gut aufgeschlagen und konnten deshalb mithalten. Durch einige Fehlaufschläge und dem soliden Spielaufbau von Oelsnitz, brachen wir dann aber ein“, analysierte Erhardt. Die Annahmereihe um Libero Samuel Guevara, der Theo Gallina ersetzte, und Philip Kessler tat sich schwer, den Ball ans Netz zu bekommen. Somit war der Spielaufbau seitens Friedberg nicht möglich und man konnte die Gäste nicht genug unter Druck setzen. Mit Aufschlagserien gewann Oelsnitz den zweiten Satz 25:19.

Die Gastgeber knüpften im dritten Satz an ihre Leistungen an und zwangen die Friedberger Annahme mit sehr guten Aufschlägen zu Fehler, jedoch konnte sich diese stabilisieren. Nun lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Lange umkämpfte Ballwechsel waren die Folge und die Friedberger benötigten mehrere kräftezehrende Anläufe, um den Ball beim Gegner auf den Boden zu bringen. Die Friedberger zeigten sich kämpferisch und ackerten sich Punkt für Punkt heran. Auch im Block klappte nun alles, womit man mit 17:15 in Führung ging. Jedoch bündelte Oelsnitz alle Kräfte und machte das Spiel höchst spannend. Letztendlich konnte Friedberg in den entscheidenden Situationen nicht genug Druck ausüben, wodurch Oelsnitz wieder die Oberhand bekam und den Satz und damit das Spiel knapp mit 22:25 für sich gewann.

„Oelsnitz hat uns heute mit ihren Aufschlägen mächtig unter Druck gesetzt und selbst wenig Eigenfehler produziert. Das macht sie zu schwierigen Gegner. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir mit einem dezimierten Kader angereist sind. Zu viele Eigenfehler und der schwache Spielaufbau waren ausschlaggebend für die Niederlage. Daran müssen wir die nächsten Trainingseinheiten intensiver arbeiten“, so der Friedberger Kapitän Michael Stöcker.

Für das TSV-Team geht es nächste Woche beim ersten Heimspiel in Friedberg gegen MTV München weiter. (se)

TSV Friedberg Décombe, Eichhorn, Erhardt, Guevara, Kessler, Kröner, Sauerstein, Stöcker