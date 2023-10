Volleyball

06:00 Uhr

Aichacher Männer erobern Spitze: SG-Frauen unterliegen im Derby

In einem spannenden Match trafen die Volleyballerinen der SG Aichach/Inchenhofen auf den TSV Friedberg. Am Ende siegten die Gäste.

Plus Trotz personeller Probleme bleiben die Volleyballer des TSV Aichach an der Spitze. Die Frauen der SG Aichach-Inchenhofen verpatzen den Heimauftakt.

Von Beate rappel

Zum ersten Heimspieltag in Aichach traten die Volleyballdamen der SG Aichach-Inchenhofen an. Gegen den Favoriten TSV Friedberg zeigten die Gastgeberinnen trotz Niederlage ein ansehnliches Match, eine bittere Niederlage gab es dagegen gegen Donauwörth. Zwei souveräne Siege fuhren dagegen die Herren des TSV Aichach in Hochzoll ein.

Längst vorbei sind im Volleyball auf Schwabenebene die Zeiten, in denen sich die Saison noch in eine Hin- und Rückrunde unterteilen ließ. Terminliche Gründe der Vereine mit ihren Hallen sind dafür der Grund. Dennoch mutet es seltsam an, wenn bereits einen Spieltag später das Rückspiel gegen denselben Gegner stattfindet, so geschehen am Samstag zwischen der SG Aichach-Inchenhofen gegen den TSV Friedberg. Beide Teams begegneten sich zwei Wochen zuvor in Friedberg, nun auf Aichacher Boden. Bedauerlich, da den Mannschaften so eine sportliche Entwicklung und damit vielleicht eine andere Ausgangslage verwehrt bleibt.

