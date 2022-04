Doppelsieg zum Schluss: Friedberger Männer beenden Saison auf Platz drei

Plus Zum Abschluss der Aufstiegsrunde müssen die TSV-Männer innerhalb von 20 Stunden gleich zwei Mal ran. Mit Erfolg, denn am Ende stehen zwei Siege und Platz drei.

Mit zwei ungefährdeten Siegen über den TSV Eibelstadt krönen die Friedberger Volleyballer den Abschluss ihrer Drittligasaison. Durch die zusätzlichen Punkte verbessern sich die Herzogstädter in der Abschlusstabelle der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga auf Platz drei.