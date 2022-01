Doppelspieltag: Unzufriedene Friedberger qualifizieren sich für Play-offs

Plus Die Siegesserie der Volleyballer des TSV Friedberg reißt zuhause nach der langen Zwangspause. Nach dem Doppelspieltag gibt es dennoch Grund zur Freude.

Ein durchwachsenes Wochenende erlebten die Friedberger Volleyballer nach der langen Zwangspause in der 3. Liga. Einem klaren Auswärtserfolg folgte eine deutlich Heimpleite. Zwei Siege waren die eigentliche Vorgabe von Trainer Jürgen Malter. Dadurch hätte man die Play-offs sicher erreicht und wäre Spitzenreiter ASV Dachau auf den Fersen geblieben.