Kein Mittel gegen Aufschläge - Friedberg verliert erstmals

Plus Die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg kassieren gegen Grafing die erste Saisonniederlage. Vor allem in einer Disziplin sind die Gäste haushoch überlegen.

Gegen den TSV Grafing gab es für die Bayernliga-Volleyballer des TSV Friedberg nichts zu holen. Für Trainer Matthias Gärtner und sein Team war es die erste Saisonniederlage im vierten Saisonspiel.