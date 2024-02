Volleyball

18:00 Uhr

Dritte Pleite in Folge: Friedberger Volleyballer im Sinkflug

Plus Die Volleyballer des TSV kassieren die dritte Niederlage in Folge. Gegen Marktredwitz gibt es wie im Hinspiel nichts zu holen. Was der Trainer bemängelt.

Von Matthias Kaiser

Die Saison der Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg gleicht einer Berg-und Talfahrt. Zwischenzeitlich holten die Herzogstädter sieben Siegen am Stück und kletterten auf Platz drei der Oststaffel. Aktuell sieht es wieder ganz anders aus. Gegen die VGF Marktredwitz kassierte das Team von Trainer Matthias Gärtner die dritte Niederlage hintereinander. Die fiel gegen den direkten Konkurrenten recht deutlich aus.

Vorgenommen hatte sich Friedberg einiges, schließlich wollte die Gärtner-Truppe die 0:3-Hinspielniederlage wettmachen. Vor gut 100 Zuschauenden gelang dies jedoch in keinster Weise. Schon zu Beginn spielte Friedberg unkonzentriert und nervös. Aufgrund einer schwachen Annahme konnte Spielemacher Michael Hurler seine Angreifer nicht in Aktion setzen. Insbesondere die Mittelpositionen wurde zu selten angespielt, wodurch Marktredwitz einen stabilen Block auf den Außenpositionen stellen konnte. Durch eine schnelle und variable Passverteilung der Gäste verloren die Hausherren ihr Spielkonzept und somit den ersten Satz mit 25:20.

