Ein Sieg ist Pflicht: Letzte Chance für Friedberger Volleyballer

Die Volleyballer des TSV Friedberg müssen die beiden kommenden Heimspiele gewinnen, um noch aufsteigen zu können. Am Sonntag geht es bereits um alles.

Für die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg geht es am Sonntag im vorletzten Saisonspiel bereits um alles oder nichts. Um 15 Uhr empfängt das Team von Trainer Matthias Gärtner die VGF Marktredwitz. Noch ist der Aufstieg für die Herzogstädter drin.