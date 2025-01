Ein überragender Satz reicht nicht: Friedberg verliert erneut

Das erste Spiel des neuen Jahres stand für die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg auf dem Programm. Zum Start in die Rückrunde wartete eine schwere Aufgabe auf das Team von Trainer Matthias Gärtner. Die Friedberger waren zu Gast bei der VGF Marktredwitz, welche sich momentan auf dem zweiten Platz befindet. Die Partien in Marktredwitz waren in der Vergangenheit selten von Erfolg geprägt. Auch dieses Mal gab es für die abstiegsbedrohten Gäste beim 1:3 nichts zu holen.

