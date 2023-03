Volleyball

vor 18 Min.

Endspiel perfekt: Friedberger Volleyballer träumen weiter vom Aufstieg

Plus Volleyball: Friedberger Männer siegen klar und spielen nun um den Aufstieg in die 2. Liga.

Von Matthias Kaiser

In ihrem vorletzten Saisonspiel siegten die Friedberger Volleyballer souverän gegen die Gäste der VGF Marktredwitz. Durch den 3:0-Sieg schieben sich die Herzogstädter bis auf einen Zähler an die drittplatzierten Leipziger heran, sodass es nun zum Showdown um Platz drei der Aufstiegsrunde kommt. Der Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd ist für den TSV immer noch möglich.

