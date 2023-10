Volleyball

Energieleistung und Flatter-Aufschläge: Friedberg siegt beim Tabellenzweiten

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg gewinnen beim Tabellenzweiten in einem spannenden Duell. Flatteraufschläge und ein Kapitän in Topform sind entscheidend.

Von Michael Stöcker

Einen knappen 3:2-Erfog fuhren die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg beim SV Schwaig II ein. Der TSV musste auf die beiden erfahrenen Außenangreifer Christian Pohl und David Strobel verzichten. Beide fehlten krankheitsbedingt und standen Trainer Matthias Gärtner nicht zur Verfügung. Trotzdem gelang der Sieg gegen den Favoriten.

Den Start des ersten Satzes verschliefen die Friedberger komplett. Absprachefehler in der Annahme erschwerten den Spielaufbau und so lagen die Herzogstädter schnell mit 6:12 zurück. Immer wieder kam es zu kleineren Nachlässigkeiten. Beim Stand von 16:21 brachte Philip Kessler sein Team mit einer Aufschlagserie auf 20:21 wieder ran, allerdings entschieden die Gastgeber den ersten Durchgang mit 25:21. Der zweite Satz begann ähnlich wie der erste. Die Friedberger mussten immer einem kleinen Rückstand hinterherlaufen. Doch gegen Mitte des Satzes stabilisierte sich die Annahme um Libero Theo Gallina. Anders als im ersten Satz, hatte Friedberg diesmal das bessere Ende für sich und gewann 25:23.

