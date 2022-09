Volleyball

Ex-Profi als Trainer: Das ist alles neu bei den Friedberger Volleyballern

Stefan Erhart (schwarzes Trikot) und die Volleyballer des TSV Friedberg starten am Samstag in die neue Saison. Beim Drittligisten hat sich in der Sommerpause einiges getan.

Plus Bei den Drittliga-Volleyballern des TSV Friedberg hat sich in der Sommerpause einiges getan. Was die Ziele des neuen Trainers Matthias Gärtner sind.

Im Sommer hat sich bei den Volleyballern des TSV Friedberg einiges getan. Trotz einer erfolgreichen Saison, in der die Herzogstädter die Aufstiegsrunde erreichten, trennten sich die Wege des TSV und Trainer Jürgen Malter. Nachfolger ist ein ehemaliger Profi-Volleyballer. Am Wochenende starten die Friedberger in die neue Saison in der Dritten Liga. Wie der neue Coach die Vorbereitung sieht und welche Ziele er hat.

