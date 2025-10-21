Friedberg dreht das Spiel und sammelt die ersten Punkte

Gleich vier Tabellenplätze nach oben ging es für den TSV Friedberg, der als Schlusslicht nach Mühldorf gereist war. Mit reduziertem Kader und ohne Libero ging es ins zweite Saisonspiel und die jungen Gegner aus Mühldorf – nur die beiden erfahrenen Mittelblocker heben den Altersdurchschnitt und bringen reichlich Erfahrung aufs Feld – legten ordentlich vor. Alex Hamm, der im Friedberger Auftaktspiel gegen Herrsching krankheitsbedingt pausieren hatte müssen, verfolgte den ersten Satz seines Teams noch von der Seitenlinie, zeigte in den vier Folgesätzen eine absolut ansprechende Leistung. Stabile Aufschläge und zuverlässige Defense-Aktionen hielten Friedberg auf Kurs, Hamm belohnte sich selbst mit wichtigen Punkten über die Mitte.
Der Einstieg fiel der Truppe um Kapitän Michi Hurler allerdings schwer, auch wenn Matthias Kaiser gleich mit einem Aufschlags-Ass die Begegnung eröffnete. Sechs vermeidbare Eigenfehler, wie Deckenbälle beim Feldzuspiel, obwohl beim Warm-up ausreichend Zeit gewesen war, sich mit der Hallensituation vertraut zu machen, gepaart mit Aufschlagsfehlern zwangen Coach Jürgen Malter beim 3:7 zur ersten Auszeit. Zwölf Punkte lag Friedberg zurück, ehe der TSV hintenraus noch etwas Ergebniskosmetik betreiben konnte – so stand es nur noch 18:25.
Erhardt setzt den Schlusspunkt: Friedberg jubelt in Mühldorf
Im dritten Satz fing sich der Drittliga-Absteiger dann und fand seinen Rhythmus. Plötzlich hatte man dann doch ein Spiel. Das 25:22 läutete die Wende ein, denn auch Satz vier durfte Friedberg mit 25:18 zum 2:2-Satzausgleich für sich verbuchen, auch wenn ein etwas unglücklicher Wechsel unnötig ein paar Punkte kostete. Der fünfte Satz musste die Entscheidung bringen, aber der Rückenwind der vorangegangenen zwei Sätze war abgeflaut, als man beim 4:8-Rückstand zum letzten Mal die Seiten wechselte.
Mühldorf um Coach Jürgen Wöls wollte den Sieg genauso wenig herschenken. Friedberg zeigte jedoch Charakter auf und neben dem Feld und fing den in Führung liegenden Gastgeber bei 12:12 wieder ein. Philip Kessler setzte auf der Zielgeraden wichtige Punkte im Angriff und Block, bevor Stefan Erhardt sich den Matchball mit einem Abstauber der generischen Annahme nicht nehmen ließ, um den Schlusspunkt zu setzen. Nach dem Spiel war die Erleichterung zu spüren, sich selbst bewiesen zu haben, dass man es noch kann – selbst bei einem schwierigen Spielverlauf.
Am Samstag wartet das noch ungeschlagene Türkheim
Am Samstag geht es für den „TSVaust“ zuhause in die dritte Partie der Saison. Die bis dato ungeschlagenen Salamander aus Türkheim reisen zum Abendspiel um 20 Uhr an. Die Unterallgäuer werden ihre gute Auftaktserie mit drei Siegen im Schwabenduell fortsetzen wollen. Das Spitzentrio mit Aufstiegsaspirant Herrsching und Aufsteiger Ingolstadt ist zwar noch ohne Niederlage, jedes Team hat aber bereits einen Punkt liegen gelassen: Türkheim in einem engen Spiel gegen Amberg. Nur Satz- und Ballverhältnis sortieren die ersten drei Tabellenplätze.
Es dürfte in der TSV-Halle also spannend werden. Friedberg wird erneut auf Spieler verzichten müssen, aber ab sofort dürfen auch Spieler von Friedbergs Bayernligateam ihre Erste unterstützen, was in den ersten beiden Spielen gemäß Spielordnung nicht erlaubt ist. Backup- und Perspektivspieler trainieren ohnehin beim Regionalligateam mit.
Bereits um 16.30 Uhr empfängt Friedbergs Zweite in der gleichen Halle den TSV Deggendorf. Beide Bayernligisten haben zwei Spiele absolviert und mussten sich bereits beide dem heimlichen Favoriten TV Weitnau geschlagen geben. Während die Niederbayern schon einen Sieg eingefahren haben, wartet Friedberg noch auf den ersten Sieg.
