Volleyball

18:00 Uhr

Friedberg gewinnt Krimi in fünf Sätzen - Routinier beendet Karriere

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg ringen Jena im fünften Satz nieder. Für einen Routinier ist es das Abschiedsspiel. Er wechselt als Trainer zum Verband.

Von Matthias Kaiser Artikel anhören Shape

In einem umkämpften und spannenden Duell gewannen die Friedberger Volleyballer im ersten Heimspiel der Saison gegen die Gäste aus Jena knapp mit 3:2. Allerdings fand die Partie ausnahmsweise nicht in der heimischen TSV-Halle statt, sondern in der Zwölf-Apostel-Halle der DJK Augsburg-Hochzoll. Dort boten die Friedberger Herren den Zuschauern und Zuschauerinnen, unter denen einige lautstarke Trommler waren, eine kämpferisch starke Vorstellung und belohnten sich am Ende mit zwei Punkten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen