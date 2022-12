Volleyball

Friedberg gewinnt zum Abschluss und freut sich auf Play-offs

Plus Die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg rotieren im letzten Spiel.kräftig durch und gewinnen trotzdem. In den Play-offs geht es zunächst in die Fremde.

Von Matthias Kaiser Artikel anhören Shape

Zum Abschluss der Vorrunden gab es für die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg einen 3:1-Erfolg gegen den SV Schwaig II. Damit beendet das Team von Trainer Matthias Gärtner die Vorrunde auf dem zweiten Platz und qualifiziert sich für die Play-offs. Im Spiel gegen Schwaig ging es um nicht mehr viel, weshalb viel ausprobiert werden konnte.

