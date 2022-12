Friedberg peilt Play-offs an: Besondere Spendenaktion beim Heimspieltag

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg können mit einem Sieg gegen Regensburg in die Aufstiegsrunde einziehen. Der Sport steht aber nicht alleine im Mittelpunkt.

Das Duell am Sonntag gegen die Donau Volleys aus Regensburg ist für die Volleyball-Männer des TSV Friedberg in doppelter Hinsicht besonders.