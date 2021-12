Friedberg schlägt wieder auf

Die Drittliga-Männer des TSV treten am Sonntag in München an. Die Herzogstädter wollen Revanche nehmen.

Nach dem verschobenen Rückrundenauftakt gegen Dachau reist die erste Herrenmannschaft der Volleyballer des TSV Friedberg am Sonntag nach München zum VCO. Keine guten Erinnerungen hat man an das Hinspiel gegen den bayerischen Nachwuchs aus der Landeshauptstadt, als man mit 1:3 zu Hause unterlag.

Auch in der diesjährigen Saison schwebt die Corona-Pandemie wie ein Damoklesschwert über dem Spielbetrieb. Anfang der Woche verkündete der Bayerische Volleyball-Verband (BVV) eine Unterbrechung der laufenden Saison für seine untergeordneten Ligen. Auf der Homepage heißt es: „Der Spiel- und Jugendausschuss hat in einer gemeinsamen Sitzung am Montag beschlossen, die aktuell laufende Spielsaison zu unterbrechen.“ Die Unterbrechung gilt für alle Ligen ab der Bayernliga abwärts bis zum 6. Januar. Dies betrifft alle Friedberger Damen- und Herrenmannschaften mit Ausnahme der Herren 1, da die 3. Liga der Organisation des Deutschen Volleyball Verbandes (DVV) unterliegt. Ligakonkurrent TSV Deggendorf hat den Spielbetrieb eigenmächtig bis zum Jahreswechsel eingestellt.

Für die Friedberger geht es dagegen weiter. Für die Mannschaft von Trainer Jürgen Malter heißt es jetzt, die volle Konzentration tauf das wichtige Auswärtsspiel bei der Stützpunktmannschaft zu richten. „Wir haben ein schwieriges Spiel vor uns. Im Vergleich zum Saisonstart haben wir uns steigern können. Wir wollen Revanche nehmen und unbedingt gewinnen“, gibt Malter die Marschroute vor.

Das Selbstvertrauen dürfte beim TSV jedenfalls vorhanden sein, schließlich gab es zuletzt drei Siege in Folge. Durch diese Serie kletterte der TSV in der Tabelle nach oben und liegt auf Rang vier knapp unterhalb der Play-off-Ränge mit einem Spiel weniger. Die Friedberger haben aber noch ein Spiel in der Hinterhand. Spielbeginn am Sonntag ist um 16 Uhr im Gymnasium München-Nord. (jfrö)