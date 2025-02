Friedberg will im Erzgebirge klettern

Drei Spiele, drei Siege, 9:3 Sätze und somit neun Punkte. So lautet die Ausbeute der Volleyballer des TSV Friedberg aus den vergangenen zwei Wochen in der 3. Liga Süd. Das Team um Trainer Matthias Gärtner konnte sich mit drei starken Siegen wieder in eine gute Ausgangslage im Kampf um einen Nichtabstiegsplatz bringen. Heute haben sie die Chance, direkt nachzulegen und Sieg Nummer vier in Folge einzufahren. Die Schwaben sind am Abend im Erzgebirge beim Tabellenletzten, dem VSV Oelsnitz, zu Gast. Im Hinspiel konnte sich der TSV mit einem 3:1 den, zu diesem Zeitpunkt, ersten Saisonsieg sichern.

Auch wenn die Formkurve beider Teams für die Friedberger spricht, so wird es doch eine extrem schwere Auswärtsaufgabe. Denn die Oelsnitzer werden in jedem Heimspiel lautstark von zahlreichen Fans unterstützt. Das hat der TSV bereits letzte Saison zu spüren bekommen, als er deutlich mit 0:3 verlor. Nichtsdestotrotz werden die Herzogstädter alles geben, um für ein Novum in dieser Saison zu sorgen. Bei zwei Punkten Rückstand auf den Konkurrenten aus München könnten die Friedberger mit einem Sieg erstmals auf einen Nichtabstiegsplatz springen. „Wir haben uns mit den letzten Spielen in eine gute Ausgangslage für den Saisonendspurt gebracht. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt gehen und auch gegen Oelsnitz gewinnen. Das wird alles andere als einfach, da es auch für die Sachsen noch auf jeden Punkt ankommt“, sagt Außenangreifer Theo Gallina. (mstö)