Friedberger Teams stehen ganz oben

30 Mannschaften aus sechs Grundschulen aus dem Landkreis haben am Das mit Spannung erwarteten Volleyballturnier in der Dreifachturnhalle der Grund- und Mittelschule Dasing teilgenommen. Die Teams kamen von Grundschulen in Affing, Dasing, Friedberg Süd, Kühbach und Ried sowie der Theresia-Gerhardinger GS Friedberg. Zur Begrüßung waren Schulamtsdirektorin Carola Zankl und der Rektor der Grund- und Mittelschule Dasing Gerhard Schmid anwesend.

Auf 15 Spielfeldern traten die Teams im Spielmodus zwei gegen zwei gegeneinander an. Besonders bemerkenswert war, dass die Kinder selbst die Schiedsrichterrolle übernahmen, was nicht nur ihre Teamfähigkeit förderte, sondern auch ihre Entscheidungsfindung und Fairness im Spiel stärkte.

60 Kinder hatten in Dasing Spaß am Netz. Foto: Anja Gerstner-Liss

Die Siegerehrung bildete den krönenden Abschluss des Turniers. Alle Teilnehmer erhielten kleine Präsente vom Volleyballverband, die als Anerkennung für ihren Einsatz und ihre sportlichen Leistungen überreicht wurden.

Der Wettstreit war ein voller Erfolg und von der neuen Volleyballobfrau Yvonne Magill perfekt organisiert. Diese wurde vor Ort von der Fachberaterin Sport Anja Gerstner-Liss unterstützt. Der Wettbewerb zeigte die Begeisterung der Kinder für den Volleyballsport und ließ alle auf eindrucksvolle Art das Motto des Volleyballverbandes erleben: Volleyball macht Kinder stark. „Wir freuen uns bereits auf die nächste Auflage und hoffen, noch mehr junge Talente für diesen tollen Sport zu gewinnen“, sagten die Organisatorinnen.

Top drei Team A: Team VMFM, Team Reysers, Die SupaStrikas (alle Theresia-Gerhardinger-Grundschule Friedberg)

Top drei Team B: The Girls (GS Friedberg Süd), Chewbacca und Borys (GS Affing),

The Blackpink Girls (Theresia-Gerhardinger-GS Friedberg).