Volleyball

09.02.2022

Friedberger Volleyballer gehen dezimiert ins Topspiel gegen Dachau

Trainer Jürgen Malter muss im Topspiel in Dachau auf mehrere Spieler verzichten.

Plus Die Männer des TSV Friedberg müssen am Freitag in Dachau ran. Ein ungünstiger Termin, geschwächt durch Trainingsausfälle: Die Ausgangsposition ist schwierig.

Von Christian Hurler

Die Friedberger Volleyballer sind nun am beim Aufstiegsaspiranten aus Dachau gefragt. Neben dem ungünstigen Ausweichtermin, an dem vermutlich einige Spieler nicht teilnehmen können, kämpfen die Herzogstädter immer noch mit einigen Trainingsausfällen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen