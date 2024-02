Volleyball

Friedberger Volleyballer verpassen ihre Chance gegen Dachau

Der TSV Friedberg konnte nicht an den Erfolg des Hinspiels gegen Dachau anknüpfen und verlor am vergangenen Samstag gegen ASV Dachau. Damit gibt das Team drei Punkte ab. Archivbild: Michael Hochgemuth

Plus Der TSV Friedberg schafft es nicht, im direkten Duell am ASV Dachau vorbeizuziehen und muss drei Punkte abgeben. Im Hinspiel hatten sie noch gewonnen.

Von Matthias Kaiser

Am vergangenen Samstag traf in der dritten Liga der Volleyball-Herren der TSV Friedberg auf die zweite Mannschaft des ASV Dachau. Das Hinspiel konnte der TSV Friedberg nach fünf intensiven Sätzen für sich entscheiden. Leider konnten die Schwaben an diese Leistung nicht anknüpfen und gaben im zweiten Spiel infolge drei Punkte ab. Phillip Kessler und Andreas Eichhorn fielen krankheitsbedingt kurzfristig aus.

Volleyball dritte Liga: Friedberg verliert Punkte

Das Spiel startete ungewöhnlich früh für die dritte Liga um 13 Uhr, da im Anschluss Spiele aus der zweiten Liga der Damen und das Erstligaspiel der Herren folgten. Den Beginn des Spiels verschliefen die Volleyballer des TSV Friedberg, sodass sich Trainer Matthias Gärtner bereits bei einem Rückstand von 1:4 genötigt sah, die erste Auszeit zu nehmen. Im folgenden Satz taten sich die Schwaben schwer, die Lücke zu schließen. Zwischenzeitlich konnten sich die Gastgeber aus Dachau sogar mit fünf Punkten absetzen. Mit einer konstanten Leistung entschieden die Oberbayern den Satz für sich.

